MinAmbiente evalúa reunión con el equipo Vantara en India para el manejo de hipopótamos: Ibargüen
En 6AM W estuvo el ambientalista Nicolás Ibargüen, quien afirmó que la Ministra de Ambiente, manifestó disposición para reunirse con el equipo de Vantara en India para dar un manejo al tema de los hipopótamos.
MinAmbiente evalúa reunión con el equipo Vantara en India para el manejo de hipopótamos
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El activista ambiental Nicolás Ibargüen aseguró en 6AMW que, pese a recientes reuniones con el Gobierno, la eutanasia de los hipopótamos en Colombia no ha sido suspendida ni aplazada.
“El plan del Gobierno sigue adelante”, afirmó, aunque destacó que se abrió una nueva posibilidad de diálogo con expertos internacionales para evaluar alternativas no letales.
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...