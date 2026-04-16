MinAmbiente evalúa reunión con el equipo Vantara en India para el manejo de hipopótamos: Ibargüen

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MinAmbiente evalúa reunión con el equipo Vantara en India para el manejo de hipopótamos

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El activista ambiental Nicolás Ibargüen aseguró en 6AMW que, pese a recientes reuniones con el Gobierno, la eutanasia de los hipopótamos en Colombia no ha sido suspendida ni aplazada.

“El plan del Gobierno sigue adelante”, afirmó, aunque destacó que se abrió una nueva posibilidad de diálogo con expertos internacionales para evaluar alternativas no letales.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: