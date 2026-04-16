“Estamos apoyando con más de $200 millones″, se abre convocatoria para cineastas afro e indígenas

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Se abre convocatoria para acceder al Fondo ERA, dirigido a cineastas afro e indígenas

En el marco de la celebración de una nueva edición del Festival Internacional de Cine (FICCI) en Cartagena, llegan buenas noticias que incentivan y promueven el arte cinematográfico nacional.

Se trata de la segunda edición de ERA: Fondo Audiovisual para la Equidad Racial, una iniciativa que impulsa largometrajes con visión universal apoyando producciones realizadas por personas afrodescendientes e indígenas de las regiones.

Paula Moreno, exministra de cultura y directora de la Corporación Manos Visibles, dijo a 6AM W de Caracol Radio que “estamos apoyando con más de $200.000.000 en fase de postproducción y distribución de películas”.

Añadió que esta convocatoria, abierta hasta el 21 de mayo de 2026, tiene un proceso de inscripción que se lleva a cabo a través de la página web oficial de Manos Visibles.

“Lo importante es ser una productora audiovisual, tener un proyecto que esté a punto de ser filmado o tener un proyecto que ya esté listo y lo que necesite son recursos para su distribución”, explicó.

Moreno aclaró que la inscripción es gratuita y asimismo, informó que el grupo de jurados que se encargará de evaluar los largometrajes son expertos internacionales.