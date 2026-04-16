“Estamos apoyando con más de $200 millones″, se abre convocatoria para cineastas afro e indígenas
Paula Moreno, exministra de cultura y directora de la Corporación Manos Visibles, dio más detalles en 6AM W sobre el Fondo ERA.
Se abre convocatoria para acceder al Fondo ERA, dirigido a cineastas afro e indígenas
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En el marco de la celebración de una nueva edición del Festival Internacional de Cine (FICCI) en Cartagena, llegan buenas noticias que incentivan y promueven el arte cinematográfico nacional.
Se trata de la segunda edición de ERA: Fondo Audiovisual para la Equidad Racial, una iniciativa que impulsa largometrajes con visión universal apoyando producciones realizadas por personas afrodescendientes e indígenas de las regiones.
Paula Moreno, exministra de cultura y directora de la Corporación Manos Visibles, dijo a 6AM W de Caracol Radio que “estamos apoyando con más de $200.000.000 en fase de postproducción y distribución de películas”.
Añadió que esta convocatoria, abierta hasta el 21 de mayo de 2026, tiene un proceso de inscripción que se lleva a cabo a través de la página web oficial de Manos Visibles.
“Lo importante es ser una productora audiovisual, tener un proyecto que esté a punto de ser filmado o tener un proyecto que ya esté listo y lo que necesite son recursos para su distribución”, explicó.
Moreno aclaró que la inscripción es gratuita y asimismo, informó que el grupo de jurados que se encargará de evaluar los largometrajes son expertos internacionales.
Juliana Hernández
Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...