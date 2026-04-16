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¿Telemedicina, una forma para combatir que personas se automediquen con IA? Habló experto

Carlos Nueno, pionero de la telemedicina y de la medicina híbrida, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para explicar los avances en esta área y implementación para combatir el automedicado con ayuda de inteligencias artificiales.

Inicio señalando la importancia de reconocer que ChatGPT y todas las herramientas digitales están presentes en la vida de las personas, por lo que manifestó que se debe tener en cuenta que cuando se habla de medicina híbrida es una que no es 100% digital, sino también presencial.

“Es importante saber combinar herramientas tecnológicas con presencialidad en el momento indicado”, afirmó.

Señaló que los médicos y los pacientes deben estar presentes, y la telemedicina debe ser un complemento.

De esta manera, explicó que par que la telemedicina tenga éxito es necesario tener la capacidad de conectar al especialista que está en la gran ciudad con las regiones.

¿Cómo generar confianza en la telemedicina?

“Estamos hablando de un servicio donde la confianza es fundamental. Por tanto, debemos pensar que los médicos profesionales deben tener una formación y deben tener las herramientas adecuadas para prestar el servicio”, comentó.

Finalmente, destacó los avances en la telemedicina, como, por ejemplo, las cirugías, las cuales se hacen a distancia a través de robots.

Escuchar la entrevista completa aquí: