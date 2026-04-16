Petro debe garantizar la protección de candidatos tras amenazas: Congresista María Elvira Salazar

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La congresista María Elvira Salazar, estuvo en diálogo con 6AM W de Julio Sánchez Cristo, quien afirmó que su mayor preocupación es que el presidente Gustavo Petro no actúe frente a las amenazas que han recibido los candidatos presidenciales, Paloma Valencia y Abelardo de La Espriella.

“Como jefe de Estado, es quien debe garantizar la protección de los candidatos que están exponiendo sus ideas ante el país, para que sea la ciudadanía la que decida” afirmó la congresista.

Por otro lado, manifestó que espera que el mandatario se concentre en cerrar bien su gobierno, especialmente cuando su inicio ha sido ampliamente cuestionado.

“Petro puede decir y hacer lo que considere, la realidad muestra que durante un tiempo permitió que grupos armados actuaran con libertad, y ahora intenta enfrentarlos. Afirmó la congresista.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: