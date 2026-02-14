Me preocupa la restricción a la exportación de vacunas desde Europa: Iván Duque

El presidente Iván Duque expresó su preocupación por la restricción a la exportación de vacunas contra el COVID-19 desde Europa. Foto: Getty Images / JAPATINO( Thot )

El presidente Iván Duque expresó su preocupación por la restricción a la exportación de vacunas contra el COVID-19 desde Europa.

Según el mandatario, “este es un mensaje sumamente confuso” que podría distorsionar el mercado.

“Nosotros vamos a iniciar la vacunación el 20 de febrero, esperamos vacunar a 35 millones de colombianos para alcanzar el 70% de la población y la inmunidad de rebaño. Pero eso, naturalmente, implica que los suministros se tengan según el cronograma y eso lamentablemente no depende de nosotros”, dijo durante el foro de Seguridad del Instituto ASPEN.

Sin embargo, dijo que el Gobierno tiene cierto nivel de confianza en las fechas estipuladas y que si se vacunan a las primeras líneas de acción habrá una caída significativa en la tasa de letalidad.

Entretanto, Duque se comprometió a sacar adelante una reforma fiscal en lo que queda de su Gobierno y aclaró que sus efectos se percibirán en el 2022.

“Muchos de mis asesores políticos me dicen que por qué se va a dedicar a eso y por qué no le dejó eso al siguiente Gobierno, yo simplemente les digo que no lo puedo hacer, es una responsabilidad con el pueblo de Colombia”, señaló.