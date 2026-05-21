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Héctor Osuna celebra 90 años, le ha dedicado su vida a la caricatura y la pintura

El reconocido caricaturista colombiano Héctor Osuna, llega hoy a los 90 años de edad, él nació en Medellín, terminó el bachillerato en el Colegio San Bartolomé de La Merced, posteriormente hizo su curso de sacerdocio jesuita pero no lo concluyó.

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Luego de esto, estudio derecho en la Universidad del Rosario e hizo una especialización de dibujo y pintura en la Academia de Estudios Artísticos de Madrid.

Inició su carrera como caricaturista en el diario El Nuevo Siglo en la sección de caricaturas dirigido por Álvaro Gómez Hurtado, en el año 1959 entró al diario El Espectador en la misma sección donde consolidó su carrera creando su serie dominical Rasgos y Rasguños hasta su retiro en el diario.

El caricaturista escribió su primer libro titulado “Osuna relata la historia de Colombia y su vida personal” y en el año 2025 fue escogido por la Academia Colombiana de la Lengua como miembro honorario.

En el marco de su amplia trayectoria en la caricatura y de su cumpleaños número 90, 6AM W de Caracol Radio habló con él para saber más de sus anécdotas de vida.

¿Cómo ha evolucionado el ritual de hacer caricaturas?

Osuna indicó que: “Ya no es tan exacto, esto ha variado, soy una persona mayor y ya no pienso lo mismo de la vida y los días que pasan. El país es el que más ha cambiado, de todas maneras el trabajo sí es muy de ritual”.

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Trabajo al lienzo:

Héctor Osuna habló de sus inicios en el lienzo y óleo, recordó que su mamá era una de las pioneras en este tipo de pinturas.

Relató que tiene algunos personajes que puede pintar sin necesidad de estar mirando, uno de esos casos es Laureano Gómez.

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