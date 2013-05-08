'Libro Rojo' de Armero: 169 registros de niños, niñas y adolescentes identificados
De los 278 folios del libro, el 59% de las víctimas atendidas por el ICBF tras la catástrofe de Armero eran niños, el 41% niñas; y el 49 de ellos tienen registro fotográfico.
Un total de 169 registros de niños, niñas y adolescentes encontró el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el llamado ‘Libro Rojo’ de Armero, un manuscrito que recoge los casos de los menores de edad que fueron atendidos en la Regional Tolima, después de la tragedia que dejó cerca de 25 mil muertos, cuatro mil heridos y tres mil desaparecidos.
De todos los niños y niñas cuyas historias reposan en el documento, 49 tenían entre 0 y 5 años en el momento de la tragedia; otros 48 tenían entre 6 y 10, y 60 más estaban entre los 11 y los 18 años. También fueron llevados a la misma sede del Bienestar Familiar dos jóvenes mayores de 18 años.
Tal como lo determinó el equipo del ICBF en la revisión preliminar de los 278 folios del ‘Libro Rojo’, el 59% de las víctimas atendidas por el Instituto tras la catástrofe de Armero eran niños y el 41% niñas; 49 de ellos tienen registro fotográfico en el documento.
Según lo explicó la subdirectora General del ICBF, Adriana González Maxyclack, esta revisión preliminar del ‘Libro Rojo’ es un primer paso en el proceso que adelantan para reconstruir la memoria histórica de las familias que perdieron a sus seres queridos en la tragedia.
El equipo designado en el Instituto revisa cada uno de los casos contenidos en el libro, para procesar la información y determinar el proceso de atención que se adelantó con cada uno de los niños.
Mientras tanto, la entidad creó en Facebook la página ‘Tras las huellas de Armero’, para que cualquier persona pueda averiguar por un niño o niña desaparecidos durante la tragedia o aportar datos que ayuden a reconstruir la memoria histórica de estas familias. También se recibirá información en el correo electrónico alba.velasquezn@icbf.gov.co
La entidad adelanta la firma de un convenio con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la Universidad de Ibagué y la Fundación Armando Armero, para continuar con el proceso.
