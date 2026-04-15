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15 abr 2026 Actualizado 17:22

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El Partido Verde está en un proceso de depuración ideológica: senador Ariel Ávila

El senador Ariel Ávila sobre el Partido Verde: “Estamos en una depuración de unas personas con prácticas tradicionales y en un proceso de depuración ideológica.

El Partido Verde está en un proceso de depuración ideológica: senador Ariel Ávila

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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