La postura de José Obdulio Gaviria y Beltrán frente decisión de Corte en caso de Arias
El senador Obdulio Gaviria y el exmagistrado Alfredo Beltrán presentan sus posturas frente a la decisión de la Corte de no darle segunda instancia al caso de Arias.
La postura de José Obdulio Gaviria y Beltrán frente decisión de Corte en caso de Arias
11:07
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La única solución podría ser una constituyente, sin embargo esto generaría desconfianza en el caso: ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra. Foto: Colprensa