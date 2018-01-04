Gobierno pidió a colombianos madrugarle al retorno a sus hogares para evitar congestiones

El viceministro de Transporte, Andrés Chaves, encabezó un Puesto de Mando Unificado, en el que se reunieron los principales actores para los operativos de movilidad que se realizarán durante el puente festivo de Reyes entre el 6 y el 8 de enero. En el encuentro se hicieron recomendaciones a todos los colombianos para que le madruguen más al Plan Retorno y así evitar congestiones durante el ingreso a las ciudades.

Durante su intervención, Chaves, manifestó que en este puente que acaba de pasar se vieron grandes represamientos porque se unieron varios factores: los derrumbes producto de las fuertes lluvias, varios accidentes y atropellamientos en puntos críticos, vehículos varados, entre otros. Pero el factor más importante fue que la mayoría de viajeros decidieron regresar a última hora a sus lugares de origen y eso se tradujo en una entrada masiva de carros principalmente a la ciudad de Bogotá.

Según cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, durante el fin de semana de inicio de año, la movilización de carros desde y hacia Bogotá aumentó 19% frente a lo registrado en la misma fecha de 2017. Además, de acuerdo con el concesionario de la vía Bogotá - Girardot,mientras que el lunes 1 de enero entraron a la capital 50 mil vehículos, al día siguiente este número fue de 51 mil.

Otra de las recomendaciones más importantes que hizo el Gobierno fue pedir a todos los conductores del país no conducir bajo efectos de bebidas embriagantes, aclarando que habrá serios controles en las vías y por ende sanciones para quienes incurran en esa falta.

El llamado de atención se hizo por cuenta de las cifras que se han registrado en las vías en lo que va corrido de la temporada. Mientras que los accidentes cayeron 75% durante el Plan Retorno de fin de año, las muertes tuvieron una disminución de 41% y hubo cero fallecidos en siniestros por embriaguez, las autoridades lograron detectar 274 conductores alcoholizados al volante, un número superior en 68% en el año anterior.