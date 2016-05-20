Gobierno nombrará gerente para La Guajira
La W conoció que en una reunión en la que participarán el presidente, varios ministros y la directora del Icbf saldrá el nombre del gerente para ese departamento.
En el encuentro, que será el martes 24 de mayo en la Casa de Nariño, están citados la directora del Icbf, Cristina Plazas; el ministro de Salud, Alejandro Gaviria; la ministra de Educación; Gina Paroy, y la nueva ministra de Vivienda, Elsa Noguera.
De esa reunión saldrá el nombre del gerente, que tendrá un trabajo muy parecido y con los mismo resultados del que tuvo el hoy ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, cuando fue gerente para el departamento del Chocó.