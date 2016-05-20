6AM W6AM W

Actualidad

Gobierno nombrará gerente para La Guajira

La W conoció que en una reunión en la que participarán el presidente, varios ministros y la directora del Icbf saldrá el nombre del gerente para ese departamento.

Departamento de La Guajira. Foto: Colprensa

Departamento de La Guajira. Foto: Colprensa(Thot)

En el encuentro, que será el martes 24 de mayo en la Casa de Nariño, están citados la directora del Icbf, Cristina Plazas; el ministro de Salud, Alejandro Gaviria; la ministra de Educación; Gina Paroy, y la nueva ministra de Vivienda, Elsa Noguera.

De esa reunión saldrá el nombre del gerente, que tendrá un trabajo muy parecido y con los mismo resultados del que tuvo el hoy ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, cuando fue gerente para el departamento del Chocó.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad