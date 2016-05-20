Gobierno nombrará gerente para La Guajira

En el encuentro, que será el martes 24 de mayo en la Casa de Nariño, están citados la directora del Icbf, Cristina Plazas; el ministro de Salud, Alejandro Gaviria; la ministra de Educación; Gina Paroy, y la nueva ministra de Vivienda, Elsa Noguera.

De esa reunión saldrá el nombre del gerente, que tendrá un trabajo muy parecido y con los mismo resultados del que tuvo el hoy ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, cuando fue gerente para el departamento del Chocó.