El Gobierno esta buscando como darle un pupitrazo a su propio plan de desarrollo: presidente de la CUT, Diógenes Orjuela. Foto: Colprensa

Gobierno no ha discutido con las centrales nada del PND: presidente de la CUT

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, manifestó en entrevista con W Radio que la convocatoria para las movilizaciones en varias ciudades capitales e intermedias del país se debe principalmente al inconformismo que existe con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a las negociaciones del sector estatal, expresado principalmente en los maestros afiliados a Fecode.

Además, Orjuela expresó que “el Gobierno nunca ha discutido con las centrales obreras una sola coma del Plan Nacional de Desarrollo” a propósito de las declaraciones del Ministerio del Interior en W Radio.

Cabe recordar que la ministra Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que los temas que este jueves son motivo de movilizaciones en todo el país se han venido trabajando con los sindicatos y demás actores sociales del país.

Sin embargo, Orjuela discrepó al respecto al manifestar que existe un artículo planteado ante el Gobierno Nacional que señala que el Gobierno garantiza el cumplimiento de los compromisos que la Nación ha adquirido con la Organización Internacional del Trabajo, el Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE.

“(En) los documentos que tiene firmados con Canadá y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (…) ha asumido los compromisos de hacer reformas laborales en Colombia para eliminar todas las formas abusivas de contratación que hay en este país”, señaló Orjuela, resaltando que el Gobierno ha dejado por fuera del Plan Nacional del Trabajo estos puntos y, por el contrario, generando artículos que impulsan el empleo precario a nivel nacional.

Finalmente, la CUT pidió al Gobierno que haga un gran debate nacional para construir el texto del PND que genere verdadera riqueza a Colombia.

