Energizantes tienen efectos perjudiciales en jóvenes: Leis sobre ley que prohíbe consumo en menores

En Galicia, la nueva normativa contempla sanciones de hasta 3.000 euros por el consumo de bebidas energéticas en menores de edad, en una decisión que ha abierto discusión en otras regiones de España.

La doctora Rosaura Leis, especialista en nutrición pediátrica, explicó en entrevista de 6AM W que el objetivo no es únicamente sancionar, sino proteger a niños y adolescentes frente a productos que, aunque se comercializan como “energéticos”, en realidad son bebidas estimulantes con altas concentraciones de cafeína.

“Son estimulantes porque tienen unas altas dosis de cafeína y esto tiene efectos perjudiciales, especialmente en niños y adolescentes”, advirtió.

La medida se enmarca en un problema mayor: el deterioro de los estilos de vida saludables en la población infantil. Según la experta, actualmente las principales causas de enfermedad están asociadas a factores como mala alimentación, sedentarismo, exceso de pantallas y pocas horas de sueño.

En este contexto, el alto consumo de bebidas estimulantes se suma a una lista de hábitos preocupantes. La obesidad infantil ,considerada una de las grandes pandemias actuales, está relacionada con hipertensión, colesterol elevado y diabetes tipo 2.

Por ello, las autoridades gallegas decidieron regular no solo la venta a menores, sino también la publicidad de estos productos, que suelen promocionarse en eventos deportivos o asociarse a mayor rendimiento físico.

Regulación autonómica y posible expansión en España

En el sistema español, las comunidades autónomas pueden impulsar regulaciones propias en materia de salud pública. Aunque la norma fue aprobada en Galicia, otras regiones han manifestado interés en implementar medidas similares para restringir el acceso de menores a estas bebidas.

Uno de los puntos clave es que estos productos suelen venderse junto a los refrescos tradicionales en supermercados, lo que puede generar confusión.

A diferencia de las gaseosas azucaradas,cuyo consumo frecuente tampoco es recomendado, las bebidas energéticas contienen estimulantes que pueden afectar el sistema nervioso y cardiovascular.

La regulación también pone la lupa sobre la publicidad engañosa, especialmente aquella que podría inducir a adolescentes a creer que estos productos mejoran su desempeño deportivo.

Vapeadores y nicotina: otro frente de preocupación

La ley gallega también incluye restricciones relacionadas con vapeadores. Aunque muchas personas consideran que son una alternativa “menos dañina” que el cigarrillo tradicional, los expertos advierten que muchos dispositivos contienen nicotina, generando dependencia similar a la del tabaco.

Además, el vapeo puede provocar afectaciones respiratorias, agravar cuadros de asma y fomentar la adquisición temprana de hábitos tóxicos en menores.

Educación nutricional y hábitos saludables desde la escuela

Más allá de las sanciones, la especialista insiste en que la clave está en la educación. Señala que los niños aprenden principalmente en dos entornos: la familia y la escuela.

En España, cerca del 70 % de los estudiantes almuerzan en comedores escolares, lo que convierte este espacio en un escenario estratégico para fomentar hábitos saludables.