Se solicitan mil jurados de votación, según el Cónsul de Colombia en Miami: Requisitos y beneficios

El próximo 08 de marzo del 2026 las urnas se abren en Colombia para elegir el Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes). Históricamente, más ciudadanos votan en las presidenciales, pero esta primera es la jornada electoral de 2026 y un primer vistazo de cómo se comportarán las elecciones de presidente.

Ese día igualmente se realizarán consultas interpartidistas de tres coaliciones para escoger candidaturas presidenciales únicas. Funcionan como “primarias” y se votan en un tarjetón aparte; después vendrán la primera vuelta para presidencia el 31 de mayo y, de ser necesario, la segunda vuelta se realizaría el 21 de junio.

Vivir fuera del país no es excusa para no asistir a estas votaciones, al contrario, en los últimos años es cada vez mayor el número de connacionales que votan desde otros países, pero en la actualidad, se está viendo un fenómeno y es que no hay gran cantidad de jurados de votación inscritos, por lo que se está haciendo un llamado a ejercer como jurados.

En entrevista con Caracol Radio, en el programa 6AM W, Julio Sánchez Cristo habló con el cónsul de Colombia en Miami, Óscar Fernando Marmolejo, quién hizo un llamado a participar en estas jornadas electorales.

“Según el censo, revisado la semana pasada, en nuestra jurisdicción hay 115.062 connacionales inscritos para votar ahora el día 8 de marzo. Estamos con 169 mesas de votación para el día 8 de marzo, siendo que la elección será del día 2 al día 7, de 8 a 4 de la tarde, en el Museo de Coral Gable (…) Yo hago un llamado aquí urgente a todos nuestros connacionales, necesitamos 1.036 jurados para las 169 mesas y apenas tenemos 600 jurados inscritos”, dijo el Cónsul.

Requisitos:

La persona que quiera ser jurado debe tener en cuenta que el horario será de 7:00 am a las 6:00 pm

Tiene que ser mayor de 18 años y estar en un rango de edad hasta los 60 años.

Solo necesitan llevar la cédula

Estar residenciado en la circunscripción del consulado

Beneficios:

Tendrá desayuno, almuerzo y comida garantizados durante la jornada

Día de Descanso Compensatorio: tendrá derecho a un día de descanso remunerado. Este debe hacerse efectivo dentro de los 45 días siguientes a la fecha de la elección.

Descuentos en Trámites Consulares: Presentar el certificado que lo acredita como jurado.

Prelación en Concursos Públicos: En caso de empate en los puntajes de exámenes para ingresar a una carrera administrativa o cargos públicos en Colombia, haber servido como jurado actúa como criterio de desempate a tu favor.

¿Qué deben hacer para ser jurados de votación?

Inscribirse en la página del consulado que es https://miami.consulado.gov.co/

O ingresar al Instagram del Consulado

También puede hacerlo a través del correo electrónico: miami@cancilleria.gov.co

