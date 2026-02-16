Están abusando de la alcaldía para que voten por la esposa del alcalde: Alejandro García congresista

Tras las denuncias realizadas en 6AM W por cuenta de familiares de actuales mandatarios que buscan ser elegidos el próximo 8 de marzo en el Legislativo, esto tan solo a unos días de las elecciones, en los micrófonos de Caracol Radio se hizo otra denuncia, esta vez en Pereira.

El representante Alejandro García, congresista del partido Alianza Verde por el departamento de Risaralda hizo una denuncia pública por cuenta de la campaña de María Irma Noreña candidata por el partido de la U, esposa del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quién se estaría viendo favorecida por diferentes irregularidades.

En poder de Caracol Radio hay algunos testimonios en los que se indica: “soy contratista de una de las secretarías y nosotros desde el año pasado, desde que se anunció la candidatura de la esposa del alcalde María Irma Noreña, hemos tenido ciertas presiones para tener que apoyarla. María Irma nos decía, como tipo analogía, que ella necesitaba cien mil amigos para poder llegar al Senado, entonces que necesitaba la colaboración de nosotros para que les presentáramos a esos amigos”.

El representante Alejandro García quien denunció estas irregularidades, afirmó que esto no es nuevo, previamente ya se había denunciado uso de recursos públicos, abuso del poder, campaña anticipada y constreñimiento electoral.

“Pudimos ver a María Irma por ambas caras en las facturas de la empresa de acueducto alcantarillado nuestra, que llega a más de 120.000 hogares, apropiándose de la campaña pública, de la política pública de la mujer, Pereira es mujer. A través de esta campaña y este programa de política pública de la ciudad, también se aprovechó para salir en vallas de manera anticipada para posicionar su imagen”, comentó el representante.

García también habló de unas listas de referidos que empezaron a pedir desde el mes de diciembre. Personas que trabajaban como contratistas en la alcaldía denunciaron que en ocasiones les quitaron los celulares, les llegaban a reuniones, pedían diligenciar formatos con datos personales de 20 o 30 personas para posteriormente llegarles mensajes a sus celulares de campañas políticas de María Irma Noreña.

El representante denuncia que se está usando la alcaldía de Pereira para abusar de su poder, de los contratos y hasta del mejoramiento de vivienda que se han realizado para ir a cobrar favores y pedir que voten por la esposa del alcalde.

