16 feb 2026

Así es Ju-AE, la posible heredera de Kim Jong-Un en el régimen de Corea del Norte

6AM W conversó con un catedrático acerca de las razones que tendría Kim Jong-Un para mostrar públicamente a su hija, Ju-AE.

Ramón Pacheco-Pardo, catedrático de relaciones internacionales en el King’s College de Londres, dialogó con 6AM W acerca de la que sería la posible heredera de Kim Jong-Un en la dictadura de Corea del Norte, su hija adolescente Ju-AE, de quien se conocen pocas cosas.

Sabemos muy poco, no sabemos qué edad tiene. Creemos que es una de tres hijos”, contó. Además, señaló que la intención de Kim Jong-Un de mostrar a su hija es brinda cara amable del régimen y lo posiciona como un hombre de familia.

¿Por qué Kim Jong-Un presenta a su hija ante el público?

Explicó que son dos las razones fundamentales para que Ju-AE esté saliendo en público:

  • Indicar que Kin Jon-Un no será el último Kim en el poder y que el régimen continuará.
  • Está presentando a su hija como la garante de la seguridad del régimen y de Corea del Norte.

¿Qué pasa con los hermanos de Kim Jong-Un?

Manifestó que Kim Jong-Un y su padre al principio no parecían que fueran a tomar el poder en Corea del Norte, sino uno de sus hermanos, por lo que sostuvo que este puede ser el mismo caso y al final Ju-AE no sea quien gobierne en ese país.

A pesar de que señaló que ella parecer ser la heredera elegida por su padre, “eso en Corea del Norte no significa nada”.

Escuche la entrevista completa aquí:

