14 feb 2026 Actualizado 10:40

Funcionario con insubsistencia fue nombrado como director del ICBF Caldas

Luis Eduardo Cespedes fue elegido como nuevo director de la entidad a pesar de sus cuestionamientos.

Luis Eduardo Cespedes fue elegido como nuevo director de la entidad a pesar de sus cuestionamientos.. Foto: Colprensa(Thot)

Caracol Radio

En mayo de 2016, la ex directora del  ICBF  Cristina plazas declaró insubsistente al director de la regional Caldas, al señor Luis Eduardo Cespedes muy cercano al senador Mauricio Lizcano. 

En su momento plazas aseguro que lo había sacado porque ya había cumplido su ciclo sin embargo fuentes de la entidad afirmaron que fue declarado insubsistente debido a temas de corrupción; como favorecimiento a contratistas y personas cercanas al senador Lizcano 

Pues  este medio conoció que el actual gobernador de Caldas Guido Echeverri, volvió a elegir al señor Luis Eduardo Cespedes como director de la regional Caldas, pues se presentó al concurso de méritos y sorpresivamente obtuvo el mejor puntaje.

Llama la atención que aunque no ha sido nombrado oficialmente este fin de semana Cespedes  ya estaba celebrando su regreso al Instituto. 

