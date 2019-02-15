Expertos hablan sobre los riesgos del Fracking en Colombia

Consideramos que Colombia no cuenta con los instrumentos de seguimiento necesarios para controlar las variables de salud pública: medico Camilo Prieto. Foto: Getty Images

Después de que se diera vía libre a proyectos pilotos de Fracking en Colombia, dos expertos hablaron sobre las implicaciones ambientales, sociales y para la salud de esta práctica.

Carlos Escandón, ingeniero de petróleos con maestría en geofísica, se mostró a favor de esta práctica y afirmó que “es una actividad que necesita el país, tiene unos riesgos ambientales como cualquier actividad humana, por eso hay que hacerlo con cuidado”.

De otra parte, Camilo Prieto, quien trabaja con Colombia Libre de Fracking, explicó que actualmente hay 685 estudios que afirman que hay 69% de riesgo de deterioro del agua ,84 % riesgos para salud, 87% de contaminación de la calidad del aire.

Además, dijo que 2.000 médicos especialistas afirman que “no es una técnica segura para la salud pública y no hay forma de mitigar estos riesgos”.

Escandón habló sobre la información a las comunidades de las personas que podrían resultar afectadas por esta práctica y dijo que muchas personas se exponen de aposta para poder demandar a las empresas y sacar ganancias. “Los equipos de las petroleras son muy completos y estudiados, ellos invierten mucho dinero en no generar daños ambientales”.

Prieto afirmó que hay revisiones que muestran los riesgos para salud que tendría en Colombia el ingreso del Fracking.

