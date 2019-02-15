Hay efectos negativos que han tenido que asumir la sociedad; Esto debe enfrentar el gobierno: Juan Pablo Ruiz, economista Miembro de la Comisión de Expertos para la exploración de yacimientos no conve. Foto: Getty Images

Controversia entre si se debe ejecutar o no el fracking en Colombia

El pasado 14 de febrero y después de tres meses, la Comisión de Expertos en Yacimientos no Convencionales entregaron las conclusiones de su informe frente a la exploración de hidrocarburos en el país.

Frente a ello, son muchas las dudas que han quedado en la opinión pública. Para aclararlas, La W ha consultado a varios expertos.

El primer experto consultado es el profesor Juan Pablo Ruiz, miembro de esta comisión y quien resumió las conclusiones del informe.

“El informe es una revisión del sentir de las comunidades, hemos realizado una revisión a los diferentes informes internacionales sobre el tema, y la conclusión es que Colombia debe empezar con unos proyectos pilotos de exploración”, concluyó el académico.

Por otro lado, Carlos Santiago, vocero de la Alianza Colombiana Contra el Fracking, expresó sus críticas frente al desarrollo y presentación de este informe.

“Este informe fue construido en tan solo tres meses, en tiempo récord, mientras que el informe de la EPA tuvo una duración de seis años. Consultó 110.000 personas, en contraste con este informe que solo tuvo tres reuniones con comunidades”. Además, agregó que la comisión fue conformada por personas que tienen conflictos de intereses con empresas petroleras.

El profesor Ruiz también resaltó cómo en su proceso de socialización con las comunidades se estableció que esta práctica no tiene la aceptación social: “Identificamos algunos elementos por los que está licencia social no existe, la primera causa es porque no hay transparencia en la información asociado a los negocios petroleros. Por eso la institucionalidad se debe fortalecer para garantizar esto”.

Finamente, resaltó que si bien las comunidades reclaman el riesgo al que se exponen los pasivos ambientales de estos territorios, se trabaja de la mano de la institucionalidad para garantizar la protección de tales pasivos.

El vocero de la Alianza Colombiana Contra el Fracking, por su parte, hizo especial énfasis en los riegos ambientales de esta práctica: “Existen 743 químicos que han sido usado en los fluidos de fractura que tiene un alto nivel de toxicidad que puede poner el riesgo de las fuentes hídricas aledañas a los proyectos”.

