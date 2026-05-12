Paciente con cáncer espera medicamento vital hace cinco meses; Supersalud prometió acción inmediata
El superintendente de Salud, Daniel Quintero, anunció que se abrirán investigaciones contra Cafam y los responsables de la nueva EPS,
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...