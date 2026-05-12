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Esto parece un entrampamiento: Concejal Asdrubal Sotelo sobre captura de alcalde de Villa de Leyva

La captura del alcalde de Villa de Leyva sigue dudas, especialmente por alrededor del proceso urbanístico relacionado con una construcción que, según las autoridades locales, habría excedido ampliamente los permisos otorgados inicialmente.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, el concejal Asdrubal Sotelo, aseguró que la situación ha generado confusión entre la comunidad, pues la administración municipal venía adelantando acciones contra el proyecto, incluyendo sanciones económicas y una orden de demolición.

La cronología de la licencia de construcción

Según explicó Sotelo, el proyecto recibió inicialmente una licencia en 2022 para una construcción de 551 metros cuadrados: "en 2023, los responsables solicitaron una ampliación de la licencia, pero esta fue negada por las autoridades municipales."

El concejal indicó que en 2024 también fue rechazada una nueva solicitud de modificación. Más adelante, en octubre de 2025, los propietarios radicaron otra licencia de construcción.

Sin embargo, en marzo de 2026 la Oficina de Planeación declaró el desistimiento tácito del trámite debido a que el proyecto no cumplía con requisitos arquitectónicos, estructurales y ambientales contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial.

De acuerdo con Sotelo, uno de los puntos más delicados del proceso tenía relación con presuntas afectaciones a fuentes hídricas cercanas al predio.

“El reclamo constante de los vecinos tenía que ver con inundaciones y desbordamientos atípicos que se estaban presentando durante temporadas de lluvia”, señaló el concejal.

Además, recordó que paralelamente se adelantó un proceso de contravención urbanística desde la Inspección de Policía del municipio.

Ordenaron multa y demolición de la obra

El cabildante explicó que el pasado 11 de abril de 2026 se produjo una decisión de primera instancia dentro del proceso policivo.

En esa resolución se ordenó una multa cercana a los 230 millones de pesos y la demolición de aproximadamente 5.200 metros cuadrados construidos en la obra cuestionada.

Actualmente, el caso se encontraba en etapa de apelación y la segunda instancia debía ser resuelta por el propio alcalde municipal.

Para Sotelo, la captura del mandatario podría estar relacionada con la intención de apartarlo de esa decisión administrativa.

“Lo que se entiende es que la medida buscaría impedir que el alcalde confirme la multa y la demolición”, afirmó.

“La licencia no depende únicamente del alcalde”

El concejal también defendió el funcionamiento del sistema de licenciamiento urbanístico en Villa de Leyva y aseguró que las decisiones no dependen exclusivamente del mandatario local.

Explicó que en el municipio existe una junta de planeación integrada por representantes del Consejo Departamental de Patrimonio, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, funcionarios de infraestructura, planeación, servicios públicos y delegados del Ministerio de Cultura.

Sotelo sostuvo que, por esa razón, “sería casi imposible que el alcalde pudiera entregar una licencia de manera unilateral o recibir beneficios indebidos a cambio de aprobar proyectos.”

Concejal habla de posible “entrampamiento”

Durante la entrevista, el concejal insinuó que detrás del caso podrían existir intereses relacionados con las personas involucradas en el proyecto urbanístico.

“Claramente tiene más que ver con a quién se está enfrentando hoy la administración municipal que con la licencia misma”, aseguró.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: