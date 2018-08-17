6AM W6AM W

Amnistía Internacional exige acciones para evitar desplazamiento masivo en Chocó

Más de 3.000 indígenas podrían ser forzados a dejar sus tierras.

Amnistía Internacional exige acciones para evitar desplazamiento masivo en Chocó. Foto: Colprensa

Son en total 3.600 personas, de 14 comunidades indígenas, las que se encuentran atrapadas en medio de los enfrentamientos de grupos armados en el Chocó. 

Por esa razón, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que no es el primer desplazamiento forzado masivo de minorías en Colombia y exigió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales adoptar acciones inmediatas para garantizar sus derechos humanos y hacer frente a los problemas de desabastecimiento de alimentos o falta de acceso a servicios básicos. 

La Amnistía asegura que los enfrentamientos entre grupos paramilitares y ELN ponen a los pueblos afectados en un estado de vulnerabilidad y desprotección inaceptable.

