Algunos excomandantes de las Farc están incumpliendo con el proceso de reincorporación

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia confirmó que seis exdirigentes de las Farc salieron de 4 zonas de reincorporación y afirmó que de esta manera estarían incumpliendo con los procesos regulares legales.

Sin embargo, se confirma también que son 1.500 excombatientes los que permanecen en estas zonas y quienes se encuentran estudiando y trabajando con sus familias, lo que, según la Misión, demuestra su compromiso con estos procesos.

"Independientemente de los motivos que llevaron a estos excomandantes a tomar esta decisión, están incumpliendo su obligación en virtud del capítulo 3.3 del Acuerdo Final de Paz que los compromete a “contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación”. Además, en este momento de transición, están generando cuestionamientos al proceso de reincorporación y de paz cuando en su conjunto los miembros y dirigentes de la FARC continúan apostándole al proceso de paz a pesar de las múltiples dificultades que han enfrentado en este camino", dice el comunicado de la Misión de Verificación de la ONU.