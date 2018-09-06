Algunos excomandantes de las Farc están incumpliendo con el proceso de reincorporación
Así lo confirmó la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia confirmó que seis exdirigentes de las Farc salieron de 4 zonas de reincorporación y afirmó que de esta manera estarían incumpliendo con los procesos regulares legales.
Sin embargo, se confirma también que son 1.500 excombatientes los que permanecen en estas zonas y quienes se encuentran estudiando y trabajando con sus familias, lo que, según la Misión, demuestra su compromiso con estos procesos.
"Independientemente de los motivos que llevaron a estos excomandantes a tomar esta decisión, están incumpliendo su obligación en virtud del capítulo 3.3 del Acuerdo Final de Paz que los compromete a “contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación”. Además, en este momento de transición, están generando cuestionamientos al proceso de reincorporación y de paz cuando en su conjunto los miembros y dirigentes de la FARC continúan apostándole al proceso de paz a pesar de las múltiples dificultades que han enfrentado en este camino", dice el comunicado de la Misión de Verificación de la ONU.