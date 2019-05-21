6AM W6AM W

Ajustes al acuerdo de paz están planteados sobre la mesa: mininterior sobre pacto político

Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que el presidente Iván Duque ha decidido convocar a un pacto nacional debido a las últimas situaciones presentadas en el país.

Esto no es una excusa, ya está sobre la mesa hacer algunas modificaciones al acuerdo de paz: ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez Foto: Colprensa

En entrevista con La W, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el pacto político para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la extradición también busca “ajustar” aspectos del acuerdo de paz.

“Está planteado sobre la mesa la necesidad de hacer unos ajustes, recordemos que está de por medio definir la situación de aquellos que no son catalogados como máximos responsables pero que han cometido delitos de lesa humanidad, que quedaron en un limbo”, dijo.

Frente a la propuesta que mencionó el expresidente Álvaro Uribe de restringir la participación política de la Farc, la jefe de la cartera política recordó que esa misma iniciativa la impulsó el presidente Iván Duque.

“Es una propuesta de Gobierno que fue defendida por el presidente Duque en la campaña presidencial y es una alternativa”, dijo.

Frente a la invitación a la oposición de participar en el acuerdo político, dijo que hay que esperar la decisión de la Corte Constitucional sobre las objeciones  presidenciales y el futuro de la apelación a la decisión de la JEP de frenar la extradición de Jesús Santrich.

“Una vez, encontrando unos puntos de coincidencia, se podría pensar en hablar con la oposición para revisar si ellos también entrarían a modificar de las normas”, aclaró.

