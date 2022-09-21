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30 jul 2026 Actualizado 06:27

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Denuncias

Aumentaron las denuncias de abuso o acoso sexual en colegios de Apartadó

La advertencia la hizo el alcalde de esta población, quien, además, dijo que trabaja en acciones para atender esta problemática.

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Con preocupación el alcalde de Apartadó, Felipe Cañizales, dijo que las denuncias de estudiantes de presuntos casos de abuso y acoso sexual dentro de las instituciones educativas vienen en aumento. Ante esta situación el mandatario aseguró que ha creado mesas de trabajo con las secretarías de gobierno, educación, rectores de las I.E y la fiscalía con el fin de atender la problemática social, aunque no entregó cifras, los casos están siendo investigados por la Fiscalía.

Explicó que la intención es poder visibilizar esta problemática para que los docentes responsables de cometer este tipo de vejámenes sean capturados y judicializados.

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“Vamos hacer toda una campaña al interior de las instituciones educativas, porque son casos que no podemos tolerar en el municipio de Apartadó y hemos pedido la fiscalía mayor celeridad para identificar a los responsables y al mismo tiempo que vamos hacer toda una campaña pedagógica a nivel de las instituciones para visibilizar estos casos y para que activemos inmediatamente la ruta de atención a los menores”, dijo el alcalde.

Este martes se reportó la captura de un profesor en el municipio de Apartadó, señalado de presuntos abusos sexuales con menores de edad, al parecer, estudiantes de la I.E en la que labora.

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