Cárcel para cabecilla de los Caparros que participó en una masacre

Antioquia

Yoider Ochoa Quintana, alias ´El Ñato´ sería un presunto cabecilla del grupo criminal Los Caparros en el municipio de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, esta persona luego de su captura hecha por el ejército y la Fiscalía fue enviado a la cárcel por un juez, señalado de los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura y concierto para delinquir agravado.

Según el ente investigador, alias El Ñato, habría participado en la masacre de cinco personas en el municipio de Nechí el pasado mes de noviembre del 2020, en ese momento fueron asesinados cuatro hombres y una mujer en un billar del corregimiento Vijagual.

Pero ese hecho violento no sería el único por el que lo acusan, también de secuestrar y torturar a un joven de 20 años en el corregimiento de Cuturú en la vecina población de Caucasia a principios de septiembre del presente año.

“La víctima fue retenida el pasado dos de septiembre y fue golpeado con una piedra y recibió quemaduras en el rostro con un cigarrillo, su liberación se dio el pasado siete de septiembre cuando tropas del ejército lo hallaron amarrado en una vivienda deshabitada”, dijo Daniel Parada Bermúdez, director Seccional de fiscalías Antioquia.

El señalado cabecilla negó su participación en la masacre de cinco personas y el secuestro del joven al cual torturó, pese a ello deberá afrontar el proceso penal desde la cárcel.