Capturado cabecilla de las AGC que quemó más de diez carros en el Suroeste

Antioquia

El Ejército reportó la captura del presunto cabecilla del Clan del Golfo en la subregión del Suroeste de Antioquia. Alias Walter o Rafa es acusado de diferentes actos terroristas en esa subregión, entre ellos, la incineración de más de diez carros durante el pasado paro armado de ese grupo ilegal en los municipios de Betulia, Urrao, Bolombolo, Caicedo, Santa Fe de Antioquia, Amagá y Fredonia. También el asesinato de un soldado en el municipio de Salgar el pasado 20 de junio del 2022.

Esta persona con cinco años en la organización criminal tiene un amplio prontuario y fue capturado en la vereda La Sucre, del municipio de Betulia. El delincuente se enfrentó con tropas del ejército y en ese cruce de disparos dieron de baja a un compañero del cabecilla.

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“Llevaba cinco aproximadamente cinco años delinquiendo en esta organización y durante los cuales ocasionó muchos daños, no solo afectación a la fuerza pública y la población civil ocasionando desplazamientos y muertes”, dijo el general Juan Carlos Fajardo, comandante de la Cuarta Brigada.

Durante la operación que fue apoyada por la Fuerza Aérea, la Fiscalía y la Policía, incautaron una escopeta, una pistola, munición, proveedores, material de intendencia y equipos de comunicación.