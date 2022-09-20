Policía frustró el secuestro de un menor de edad en Bello

Antioquia

La policía Metropolitana frustró el secuestro extorsivo de un menor de edad en el barrio Niquía del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. La víctima fue retenida por varias personas y por su liberación los delincuentes estaban pidiendo hasta dos millones de pesos.

Las autoridades recibieron la llamada denunciando el caso por lo que de inmediato se organizó un operativo y con información de la familia identificaron y capturaron a uno de los presuntos secuestradores y se logró el rescate del menor.

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“Al momento de llegar las patrullas encuentran al menor de edad que nos informa las características de la persona que lo tenía retenido. Las patrullas al realizar las labores de despliegue ubicaron a esta persona”, reportó el Mayor Henry Orlando Jaramillo, comandante Policía de Bello.

El capturado fue dejado a disposición de la fiscalía por el delito de secuestro extorsivo, los cómplices del judicializado están siendo buscados por los uniformados, señaló el oficial.