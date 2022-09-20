Una edificación en construcción colapsó en Guarne

Antioquia

En la tarde de este martes se reportó el colapso de una edificación de varios niveles que estaba en obra en el municipio de Guarne, sector Villa Lucía en la Autopista Medellín- Bogotá. En el lugar no se reportaron personas lesionadas ni atrapadas por los escombros pese a que en el lugar estaba un grupo de obreros que adelantaba labores constructivas de manera clandestina.

La construcción había sido suspendida por parte de la alcaldía municipal desde hacía tres meses, incluso tenía orden de demolición porque no contaba con las normas de sismo resistencia requeridas para el inmueble que tampoco estaba habitado.

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“Lo primero es decir que la obra no tenía licencia de construcción. El 5 de mayo del 2021 se les realizó un primer sello a dicha construcción, el 23 de agosto del mismo año se les realizó un segundo sello, el 6 de octubre se hizo visita con todo el equipo de gestión del riesgo del municipio. El 15 de marzo del 2022 se les realizó un tercer sello y se hizo captura de seis trabajadores que seguían laborando pese a los cierres que tenía dicha obra”, dijo el alcalde de Guarne Fabián Marcelo Betancur Rivera.

El mandatario explicó que el pasado mes de enero se ordenó la demolición de la edificación de cuatro pisos que tenía que llevarse a cabo el 19 de mayo del 2022, pero que no se hizo por parte del propietario.