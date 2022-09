Familias de Villa Lía esperan soluciones por los daños

Los habitantes del barrio Villa Lía, en Itagüí, afectadas por una creciente de lodo, provocada por una ruptura de un tubo que suministra a una empresa privada, aseguran que no han recibido la suficiente asistencia y tampoco saben quién responderá por los daños.

Según Alexander Valbuena, uno de los habitantes más damnificados, aseguró que el lodo se secó por completo y por lo tanto ya no pueden acceder a la casa, porque la puerta no se mueve.

“En este momento el acceso a las casas no se tiene, ya se no puede entrar en mi casa está la puerta caída, el barro se entró y todo es pérdida total. La Alcaldía no ha dicho nada”, aseguró el damnificado.

La gobernación de Antioquia confirmó que son 136 familias damnificadas, 12 evacuadas y dos con subsidio.