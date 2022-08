Juez negó acción de cumplimiento que buscaba inmovilizar coches eléctricos

El Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena negó la acción de cumplimiento interpuesta por el abogado Joaquín Torres Nieves, la cual buscaba la inmovilización de 13 vehículos eléctricos, por su presunta circulación ilegal en las calles de esta capital.

Se trata de carros clásicos de cuatro ruedas con capacidad aproximada para igual número de personas. De acuerdo con el jurista denunciante estos vehículos simularían coche y su promoción se estaría haciendo a través de redes sociales además de contar al parecer, con una sede.

Al analizar los argumentos, el juez consideró que no se puede señalar incumplimiento a la norma de tránsito afirmando que no ha sido impedida efectivamente la ilegal movilización de los vehículos, así como la ilegal prestación del servicio público, toda vez que la problemática de la irregularidad en el transporte, así como el mal estacionamiento o cualquier otra infracción son asuntos que no se solucionan con un solo operativo de control.

“El juzgado considera que el Distrito de Cartagena, a través del DATT, ha desplegado acciones concretas a controlar la circulación de vehículos eléctricos en el centro amurallado de la ciudad, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda”, manifestó el togado.

El juez expuso que el DATT ha efectuado gestiones tendientes a controlar el transporte ilegal que se presta en la ciudad, contrario a lo manifestado por el accionante. El juzgado argumentó que la autoridad de tránsito acreditó haber desplegado operativos en los que se logró inmovilizar a dos de estos vehículos eléctricos.