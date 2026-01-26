Córdoba: 8 cementerios serán intervenidos para ubicar a personas desparecidas en el conflicto armado

Montería

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó que ocho cementerios serán intervenidos durante este 2026 para ubicar cuerpos de personas reportadas como desaparecidas durante el conflicto armado en Córdoba.

Según el coordinador de la Unidad de Búsqueda en Córdoba, Juan Carlos Zuleta, en este departamento habría un registro de 3.518 personas desaparecidas.

“Para el 2026 proyectamos continuar con más fuerza nuestra labor en los 30 municipios del departamento. Adelantaremos más de 13 acciones humanitarias de prospección con fines de recuperación, tendremos intervenciones en el cementerio P-5, Mocarí, Juan XXIII y Jardines de la Esperanza en Montería; también en el cementerio Montes del Líbano de Montelíbano, cementerio de Puerto Libertador, cementerio de Planeta Rica y Tierralta”, puntualizó.

Asimismo, expresó que “también se adelantarán labores en sitio a campo abierto en zonas rurales de Valencia, Montería, Tierralta, San José de Uré y otros municipios del departamento”.

Zonas con mayor registro de personas reportadas como desaparecidas en Córdoba:

De acuerdo con la UBPD, Tierralta es el municipio con mayor registro de personas desaparecidas durante el conflicto armado en Córdoba. Esta zona del Alto Sinú tendría un reporte de 1.000 casos, Montería (736 casos) y Valencia con 358 casos.

Finalmente, la Unidad de Búsqueda destacó que en Córdoba existen 391 sitios de interés forense en el registro nacional de fosas y cementerios. Hasta el momento, en el departamento se habrían intervenido más de 170 de estos sitios en municipios como Montelíbano, Buenavista, Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, Montería y Planeta Rica.

“Tenemos cuatro planes regionales de búsqueda: tenemos el plan de Alto Sinú – Montería, donde hay un registro de 2.257 personas desaparecidas, el plan regional del San Jorge cordobés, el plan regional de la zona costanera y Lorica; y el plan regional de Sabana, Medio y Bajo Sinú”, confluyó el coordinador de la UBPD en Córdoba.

Según la Unidad de Búsqueda, durante el 2025 recuperaron 56 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas en el departamento de Córdoba.