Sicario acabó con la vida de un hombre en el barrio Ciudadela 2000 de Cartagena

El hecho se registró este domingo 25 de enero a la 1:20 p. m. La víctima fue identificada como Carlos Mario Guerrero González, de 29 años, natural de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las primeras versiones señalan que el occiso se encontraba en la parte externa de un establecimiento comercial, hasta donde llegó un sujeto que le disparó en varias ocasiones, falleciendo en el lugar.

A esta persona le registran dos anotaciones judiciales, según la Policía Metropolitana de Cartagena, por los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.