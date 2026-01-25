Procuraduría refuerza acciones para prevenir el abuso en colegios de Neiva

La iniciativa fue presentada por el Ministerio Público para fortalecer los mecanismos de vigilancia y actuación frente a situaciones de violencia, abuso sexual y otras actos que pueden ocurrir al interior de los colegios, tanto públicos como privados.

Neiva, es un municipio clave en la estrategia. Durante distintas investigaciones se detectaron casos de abuso en colegios que encendieron las alarmas. Uno de ellos, fue el de Ismael Felipe Jiménez Riaño, implicado en delitos sexuales con una menor de 14 años. La menor enteró a su profesor que era sometida por parte de su padrino y el docente de Educación Física se aprovechó de su vulnerabilidad para tener relaciones con ella en dos ocasiones.

Otro caso fue el de Isidoro Méndez Vargas, ex docente de la institución Divino Salvador en Huila, donde se comprobó que entre 2018 y 2019 realizó tocamientos con fines sexuales no consentidos a cinco niñas menores de 14 años de su propia clase.

Según el informe de la Procuraduría, se busca que directivos y docentes cuenten con herramientas claras para identificar señales de alerta y activar, sin demoras, las rutas de atención establecidas por medio de talleres y a su vez, trabajar la sensibilización y empoderamiento de estudiantes.

La falta de conocimiento y la aplicación de protocolos demorados, hace que se agrave la situación para las víctimas, es por eso que la Procuraduría resalta la importancia de la coordinación entre un diagnóstico del problema, diseñado para saber del abuso y prevenir riesgos, como el actuar tanto de instituciones académicas como de padres de familia.

El lanzamiento de la estrategia se hará el lunes 26 de enero a las 6:00 de la mañana en el Mega Colegio Rodrigo Lara Bonilla, donde se espera mitigar las alarmas de familias y organizaciones acerca de los abusos en el municipio.