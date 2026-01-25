ANDI advierte estancamiento de la industria manufacturera en Colombia pese al crecimiento económico

En cuanto a la manufactura se ve que el incremento frente al año pasado en el personal ocupado fue de 6%. Foto: Colprensa( Thot )

Así lo advirtió la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), tras analizar los más recientes datos del DANE, que evidencian un desempeño débil y desigual del sector industrial.

De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET), la producción industrial registró un crecimiento de 0,7 % en noviembre, mientras que las ventas cayeron 0,4 %, lo que confirma que la industria no ha logrado una recuperación sostenida luego de dos años consecutivos de contracciones.

El informe muestra además que el crecimiento no fue generalizado. De las 39 actividades industriales analizadas, solo 18 registraron aumentos en producción y 20 en ventas, mientras que varias actividades estratégicas continuaron en terreno negativo.

Entre los sectores con mayores caídas se encuentran la fabricación de productos de cuero y caucho, carrocerías para vehículos, maquinaria y equipo, así como las industrias básicas de hierro y acero, actividades clave por su aporte al empleo y al encadenamiento productivo.

Por el contrario, el crecimiento estuvo concentrado en pocas actividades, como la fabricación de equipos de transporte, la trilla de café y la elaboración de alimentos preparados para animales, lo que, según la ANDI, refleja un comportamiento heterogéneo del sector, es decir evidencia que la industria no crece de manera uniforme y que solo algunos sectores están impulsando los resultados, mientras la mayoría mantiene un desempeño débil.

Crecimiento económico no impulsa a los sectores productivos

El Dane también reportó que el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), un indicador que mide el comportamiento mensual de la actividad económica y anticipa la tendencia del PIB, creció 3,1 % en noviembre frente al mismo mes del año anterior.

Sin embargo, este resultado estuvo impulsado principalmente por las actividades terciarias, como los servicios, mientras que las actividades primarias —como el agro y la minería— y las secundarias, entre ellas la industria y la construcción, registraron variaciones negativas.

Para la ANDI, aunque el crecimiento de la economía no se ha alejado de las proyecciones, sigue estando por debajo de su potencial y no se traduce en una recuperación sólida de los sectores productivos.

El gremio advirtió que el inicio del 2026 está marcado por factores de incertidumbre relacionados con la seguridad, la situación energética y la política fiscal, elementos que podrían seguir afectando el desempeño de la industria manufacturera en el corto plazo.