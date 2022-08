Denuncian presuntas conductas misóginas del rector de un colegio en Boyacá

En la mañana de este lunes 8 de agosto, la mayoría de la comunidad educativa se unió para pedirle a las autoridades de educación, que medien por la difícil situación de convivencia en la que se ha convertido interactuar con el señor rector de la Institución Educativa San Felipe de Cucaita, Juan Enrique García Gamba, según los testimonios de los manifestantes.

Así protestaron hoy padres de familia, docentes, y estudiantes de I.E. San Felipe de #Cucaita #Boyacá, que denuncian presuntas conductas misógenas, machistas e irrespetuosas contra niñas a quienes estaría afectándo psicológicamente. Dicen estar cansados con la grosería del rector pic.twitter.com/r5huerhCi0 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) August 8, 2022

Según los manifestantes, "se cansaron de la grosería y la inoperancia del rector", pues con comentarios misóginos y Machistas, no sólo estaría irrespetando a las niñas, sino que además, estaría afectándolas psicológica y emocionalmente.

Claudia Mireya Alba, representante de los padres de familia ante el consejo directivo, y de la asociación de padres de familia de la Institución Educativa San Felipe de Cucaita, sostuvo que “este rector que llegó hace dos años, y quien viene de Moniquirá, llegó con una actitud de ofender a las niñas, es una persona machista, morbosa, hace comentarios fuera de lugar, diciendo que si las niñas llevan la falda alta, es para provocar a los hombres, y que si se visten con la fada corta, por eso es que las violan; comentarios como que si comen mucho se engordan y se ven feas, y así ya no les gusta a los hombres”.

Agregó que “hicimos un plantón para pedir el cambio de rector de nuestra institución ya que es una persona grosera, misógina e irrespetuosa, usa frases como ‘las mujeres están solo para la cocina, no merecen ocupar lugares que son sólo para hombres como: personería estudiantil, consejo de mujeres y otros".

Por el lado del tema académico y de disponibilidad de docentes, las cosas no son mejores: hace unos meses, viajaron a Tunja los Estudiantes de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Santa Sofía e hicieron un plantón frente a la secretaría de Educación y la Gobernación de Boyacá, para pedirle a la secretaria de educación Isabel Alfonso Cómbita que por favor les garantizara una profesora que sí asistiera, pues la que les estaba dictando español y otras materias, nunca asistía, y cuando lo hacía, era para hacerles copiar dictados interminables.

Pues en esa oportunidad, la Secretaría de Educación “apagó el incendio” y cambió a esa profesora. Sin embargo, lo que hicieron según los padres de familia, fue trasladar el problema, pues la enviaron al colegio de Cucaita del cual estamos hablando.

“Nuestros niños han perdido muchísimas clases, y no podemos permitir que la calidad de la educación se ponga en riesgo”, sostuvo la representante de los padres de familia.

Pero ahí no para todo; dicen los manifestantes que el rector no respeta ni a los padres de familia: “a mí en varias oportunidades me ha dicho que soy una bruta e ignorante, que soy una analfabeta, y que él tiene la razón por sobre todas las cosas, aun cuando le hacemos ver las necesidades de los niños y del colegio”.

Pero para los padres de familia, es indignante que ya alertaron a la Secretaría de Educación, y que esta no les ha dado respuesta: “desde el mes de marzo, cuando las niñas del colegio hicieron su primera protesta, nosotros oficiamos a la Secretaría de Educación de Boyacá, para que por favor mirara hacia las dificultades de este colegio, nos respondieron casi dos meses después, diciéndonos que enviarían una comisión para hacer una revisión del caso, pero hasta la fecha, no ha pasado nada”.

Los padres de familia aseguraron que esperarán hasta el miércoles 10 de agosto, cuando llamen a rendir cuentas al rector por parte de las autoridades locales, pero que su pedido principal, es que al rector, lo retiren del Colegio San Felipe de Cucaita.

Caracol Radio consultó a la secretaría de Educación, quien podría dar una respuesta en las próximas horas. Por su parte, el rector de la institución tampoco se ha pronunciado al respecto.