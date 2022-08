Santa Marta recibirá al Buque Escuela ARC “Gloria”

El Buque Escuela ARC "Gloria" arriba al Puerto de Santa Marta este martes 9 de agosto y permanecerá hasta el jueves 11.

Podrá ser visitado gratuitamente y sus puertas estarán abiertas el martes entre las 10:00 am y las 5:00 pm.; el miércoles entre las 9:00 am y las 7:00 pm; y el jueves entre las 9:00 am y las 3:00 pm.

Es el arribo número 20 del velero insignia de la Armada de Colombia a la ciudad, la tercera y última que visitará, luego de su paso por San Juan (Puerto Rico) y Willemstad (Curazao), en el marco de la segunda fase del crucero de entrenamiento de cadetes 2022.

Cabe resaltar que el majestuoso ARC "Gloria" visitó la capital del Magdalena por última vez en el año 2018, es por ello por lo que sus 155 tripulantes, entre ellos 72 alumnos de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", se preparan para recibir nuevamente a samarios y turistas, con quienes esperan compartir parte de la historia y las tradiciones marineras, así como algunas de las anécdotas vividas durante el crucero.