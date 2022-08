En Carolina del Príncipe una JAC no votó la Asocomunal por un panfleto

Este domingo en Antioquia se llevaron a cabo las elecciones de la mesas directivas de las Asocomunales de cada municipio, aunque en la mayoría de las poblaciones se realizó sin contratiempos, la gobernación informó que en 14 localidades no se pudieron hacer por diferentes factores climáticos, por falta de tribunal de garantías o por errores en el proceso electoral, entre otros.

En el balance entregado por la gobernación, se indicó que entre las novedades que se reportaron se destaca lo ocurrido en Carolina del Príncipe, donde por temor a los grupos armados ilegales una vereda no participó.

“Delegados de una Junta de Acción Comunal expresaron su temor a salir a votar al área urbana para participar de la jornada, debido a un panfleto que estuvo circulando en días anteriores y que fue desvirtuado por la inteligencia militar”, explicó Katherine Velásquez Silva, secretaria de Participación y Cultura Ciudadana.

Mientras que en el municipio de La Estrella un grupo de delegados de la jornada denunciaron constreñimiento en favor de una persona que pretendía ser Presidente de la Asocumnal en esa población del sur del Valle de Aburrá.

La funcionaria dijo que tanto en Carolina del Príncipe como en La Estrella la fuerza pública y el ministerio público atendieron las situaciones.

Finalmente desde la secretaría de participación explicaron que las 14 localidades que no efectuaron la elección de los delegados deberán demostrar la justa causa, fuerza mayor o caso fortuito ante dicha dependencia argumentando la razón del porqué no se realizó la elección y así solicitar una nueva fecha para los comicios.