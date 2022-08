El Clan del Golfo no le estaría pagando a los sicarios que asesinan policías

El coronel Óscar Cortés, comandante de la policía Urabá, contó que luego de entrevistar a los sicarios del Clan del Golfo capturados señalados de asesinar a uniformados, se enteró que los cabecillas de este grupo criminal estarían engañando a estas personas ya que no les estarían cancelando el monto ofrecido por la muerte de cada policía o soldado.

El oficial recordó que ese grupo ilegal ha ofrecido hasta 20 millones de pesos por cada uniformado asesinado, pero que este dinero no lo estarían recibiendo los delincuentes contratados, por lo que invitó a estas personas a dedicarse a actividades legales ya que están siendo engañados.

Lea también:

“Estos capos del narcotráfico, estos delincuentes por los que se está ofreciendo hasta 5 mil millones de pesos han ofrecido 5, 10, 15 y hasta 20 millones de pesos por soldado o policía muerto no le han pagado a una sola personas que hemos capturado y tenemos información puntual que no les van a pagar, por eso el crimen no paga. Estamos detrás de los puntos, estamos detrás de estos campaneros, recalcó el coronel Cortés.

Precisamente el oficial informó que en Apartadó aprehendieron a un menor de edad con un revólver, se está investigando qué relación tiene el adolescente con el plan pistola en el municipio.