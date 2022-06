Alerta en Pereira por cifras de hurtos con sustancias como escopolamina

En lo corrido de este año, la Policía Metropolitana ha recibido 29 denuncias de personas a las que les han suministrado sustancias químicas que generan confusión, desorientación, somnolencia, alucinaciones visuales y auditivas; dichas sustancias están siendo utilizadas para hurtar elementos de valor como celulares, joyas, billeteras, bolsos, tarjetas bancarias e incluso para ingresar a las viviendas.

Según el coronel Álex Rodrigo Venegas, subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira, la mayoría de los casos se han reportado en sitios de fiesta, vehículos de transporte público y en lugares cercanos a las entidades financieras. Los delincuentes, en muchas ocasiones, ponen las sustancias en las bebidas que están tomando sus víctimas y, en otros momentos, esparcen aerosoles o polvos a través de pañuelos.

“Estas personas lo primero que hacen es poner unas mujeres muy atractivas como un posible anzuelo para las víctimas. Obviamente los caballeros caen y ahí aprovechan para usar diferentes elementos y posteriormente cometer los hurtos”, explicó.

El coronel Venegas entregó una serie de recomendaciones que todas las personas deben seguir para evitar ser víctimas de esta modalidad de hurto; estas sugerencias están incluidas en la campaña 'Todos con voluntad', que están adelantando las autoridades en esta región del país.

“Durante la noche no es recomendable recibir tragos de personas que no conozcan. No permitir que vendedores ambulantes se acerquen con el pretexto de venderles un producto que deban consumir u oler. También tomar medidas de seguridad en el transporte público, identificar el vehículo. Evitar hablar con extraños en entidades financieras, no permitir que se acerquen con ningún pretexto”, señaló.

Estos casos que se han reportado en la ciudad de Pereira y su área metropolitana ya están priorizados por parte de la Fiscalía General de la Nación para iniciar las investigaciones y determinar si hay una estructura criminal dedicada a esa modalidad y, por supuesto, lograr su desarticulación.