“Hay unos sectores que van a reaccionar” acompañaría a Petro en 2da. vuelta

Aunque señalan que es muy pronto para establecer movimientos, el diputado, Jorge Hernán Aguirre González, directivo del Partido Liberal en Caldas, señaló que los líderes que, sin ser históricamente cercanos a Gustavo Petro, desde un partido político, pueden terminar acercando personas estratégicamente y sumar más de un millón de votos en todo el país, para la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

“Estoy hablando de que esa base de partidos como cambio Radical, el Partido Conservador, algunos liberales, el mismo Centro Democrático, el Partido de la U, en este momento hay algunos de ellos que de pronto puedan ver en Gustavo Petro, una verdadera estrategia para encontrar un país en condiciones diferentes al que tenemos hoy”, dijo el líder político.

Señaló que va a ser muy importante el papel de los líderes que, sin ser de extrema izquierda, sino del centro, se acerquen a la campaña que Petro y sumen sus votos para la próxima contienda.

“Creo que también hay unos sectores que van a reaccionar, yo creo que las mujeres van a reaccionar, las mujeres, de todas las edades, van a reaccionar frente a un candidato que las trata como las trata Rodolfo Hernández. Yo creo que los jóvenes van a reaccionar, yo creo que van a haber muchos ciudadanos que van a entender que las propuestas de Rodolfo, son propuestas muchas veces salidas del contexto jurídico, salidas del contexto financiero”, indicó Aguirre González.

Por último, señaló que los ciudadanos tendrán tiempo para evaluar las propuestas de los candidatos, analizar la situación del país, y tomar una decisión bajo sus propias convicciones.

“Muchas propuestas son simplemente del tipo tik tok, y van a ser analizadas en estos 20 días, y yo creo que van a generar un cambio en muchos que inicialmente no votaron, algunos que votaron con Rodolfo y puede que ya no lo vuelvan a hacer, o de algunos que votaron por los otros candidatos que no pasaron a segunda vuelta”.

