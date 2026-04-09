Petro ante caída de sistema SITAC: “Aldesarrollo es un intermediario que deja que se formen coimas”

Muchos cuestionamientos ha recibido el Gobierno ante la caída global en la plataforma SITAC, que ha generado afectaciones y problemas en los servicios de trámites de pasaportes, asignación de citas, registros consulares y trámites de nacionalidad.

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro desmintió los señalamientos sobre la Imprenta Nacional y aseguró que la entidad pública, no tiene nada que ver con los problemas de la plataforma.

“El software para hacer las citas de entrega de pasaportes no tiene nada que ver con su producción, ni antes ni después”, señaló.

¿Por qué el presidente se refirió a un intermediario?

Dijo que lo que tienen que hacer, es ponerle el ojo a la entidad que contrataron para esto.

Se refirió a Aldesarrollo, y señaló que para él es “un intermediario que usa la contratación directa del estado para subcontratar y dejar que se formen redes de coimas”.

Agregó también que: “Aldesarrollo no es creado por ley sino por asociaciones indirectas de entidades públicas y funciona como antes funcionaban las cooperativas de municipios”.