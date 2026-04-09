Senador Antonio Correa se aparta del Partido de la U y se une a la campaña de Iván Cepeda

El senador Antonio Correa, del Partido de la U, ya anunció que se aparta de la decisión de su bancada y respaldará la candidatura presidencial de Iván Cepeda, de cara a las elecciones de 2026.

Correa informó su decisión luego de que el Partido de la U definiera ayer no acompañar a Cepeda y, por el contrario, decantarse entre Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

Según Correa, apoyará a Cepeda por motivos personales: “He decidido, como senador del Partido de la U, unirme a la campaña del candidato Iván Cepeda a la Presidencia”.

Y agregó: “Lo hago por convicción política, por coherencia con las causas que he defendido durante años y por la certeza de que Colombia no puede retroceder”.

Ahora, se sabe que la bancada vallecaucana del Partido de la U estaría pensando en respaldar a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Y aunque estaban considerando respaldar a Abelardo de la Espriella, este último ya los rechazó y aseguró que no está dispuesto a recibir el respaldo de partidos tradicionales.