Senador Antonio Correa se aparta del Partido de la U y se une a la campaña de Iván Cepeda
Es de recordar que el Partido de la U decidió ayer 8 de abril, que de ninguna manera respaldarán al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
El senador Antonio Correa, del Partido de la U, ya anunció que se aparta de la decisión de su bancada y respaldará la candidatura presidencial de Iván Cepeda, de cara a las elecciones de 2026.
Correa informó su decisión luego de que el Partido de la U definiera ayer no acompañar a Cepeda y, por el contrario, decantarse entre Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.
Según Correa, apoyará a Cepeda por motivos personales: “He decidido, como senador del Partido de la U, unirme a la campaña del candidato Iván Cepeda a la Presidencia”.
Y agregó: “Lo hago por convicción política, por coherencia con las causas que he defendido durante años y por la certeza de que Colombia no puede retroceder”.
Ahora, se sabe que la bancada vallecaucana del Partido de la U estaría pensando en respaldar a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Y aunque estaban considerando respaldar a Abelardo de la Espriella, este último ya los rechazó y aseguró que no está dispuesto a recibir el respaldo de partidos tradicionales.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...