Claudia Tarazona pide paz real y advierte deuda del Estado con víctimas en Colombia

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, Claudia Tarazona intervino desde el Congreso de la República para referirse al legado del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como a la situación actual de las víctimas en Colombia.

Durante su intervención, Tarazona hizo un llamado a la unidad del país, recordando el mensaje que, según dijo, siempre promovió su esposo. “Mi mensaje profundo es a la unidad. Miguel trabajó, luchó y siempre nos dio un mensaje de unión y de solidaridad entre los colombianos”, afirmó.

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La también vocera insistió en la necesidad de avanzar hacia una paz con justicia, al considerar que las condiciones actuales no garantizan una verdadera reparación. “La deuda continuará mientras no tengamos una paz total. No podemos hablar de reparación cuando estamos trabajando sobre una paz que no es real”, señaló.

En ese sentido, cuestionó lo que calificó como una “máscara de paz” que, según dijo, permite la continuidad de estructuras criminales en el país. “Es la máscara de la paz donde se le da licencia a los criminales para seguir delinquiendo”, expresó.

Tarazona también se refirió al dolor que enfrentan miles de víctimas en Colombia, recordando que su experiencia personal la ha llevado a transformar esa pérdida en un propósito.

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“Decido no cargar solamente con el dolor de su pérdida, sino convertir ese dolor en propósito”, indicó.

Además, hizo un llamado a no olvidar el impacto humano del conflicto armado. “Así como yo perdí a Miguel, hay cientos de mujeres que han perdido sus esposos, niños que lloran a sus padres. Que no se olvide que detrás de cada rostro hay una historia de dolor”, señaló.