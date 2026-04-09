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09 abr 2026 Actualizado 22:33

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Política

Esta es la pelea por la curul afro en medio del escrutinio nacional

La segunda curul afrodescendiente se le disputan el movimiento Libres y el Partido Demócrata Colombiano.

CNE fortalece la fe, la esperanza y la transparencia en la democracia en Semana Santa

CNE fortalece la fe, la esperanza y la transparencia en la democracia en Semana Santa / Lina Gasca

CNE fortalece la fe, la esperanza y la transparencia en la democracia en Semana Santa

Laura Duarte@laurad_duarte

Treinta y dos días después de las elecciones legislativas, la disputa por las curules en el Congreso sigue, pero, esta vez desde Corferias, en donde este jueves 9 de abril arrancó el escrutinio nacional.

Una de las peleas más apretadas está en la curul afro en la Cámara de Representantes. Y es que el movimiento afro Libres, cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, se enfrenta al Partido Demócrata Colombiano por la segunda curul afro en Cámara.

La controversia está entre la lideresa Anyela Guagua y el ingeniero Wisner Sandoval, quien es cercano a la toldas liberales de Eduardo Pulgar.

Desde el movimiento Libres defienden que obtuvieron más de 159.000 votos a nivel nacional, lo que les daría derecho a dos curules.

Argumentan, además, que incluso en la votación internacional lograron la mayor cantidad de apoyos dentro de esta circunscripción.

“Nosotros somos los ganadores contundentes y no hay ninguna duda de las dos cámaras por la circunscripción especial de comunidades negras, porque fuimos los únicos que cumplimos con el umbral que manifiesta el artículo 263 de nuestra Constitución Politica”, dijo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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