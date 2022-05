Continúan las amenazas contra simpatizantes del Pacto Histórico en Pereira

A las denuncias que se han realizado en lo últimos días sobre amenazas y hostigamiento a integrantes de una campaña política en Risaralda, se suman hechos ocurridos en las últimas horas donde, presuntamente, personas que se identificaron como miembros del grupo delincuencial Cordillera, ingresaron a un vehículo a una de las personas que estaba repartiendo volantes del candidato presidencial Gustavo Petro, en las calles de la ciudad.

Según cuenta el denunciante, los hombres lo tomaron a la fuerza, lo amedrentaron y lo dejaron en un lugar que no reconoce.

"Yo estaba repartiendo publicidad con otros compañeros, nos dispersamos y a mí me interceptaron dos personas, me quitaron la publicidad, me subieron a un carro negro y estaba tan asustado que no sé dónde me dejaron. El mensaje de esa gente es que Petro no puede ser presidente, se identificaron como de la Cordillera", expresó.

Es preocupante el panorama de zozobra que están viviendo en esta época los líderes, lideresas y activistas políticos en Risaralda y en el Eje Cafetero quienes en la última semana han denunciado el aumento exacerbado de amenazas por parte de grupos al margen de la ley como Águilas Negras y AUC.