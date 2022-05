Concejo de Cartagena suspendió elección de Contralor Distrital (e)

Durante la sesión del Concejo de Cartagena, el secretario de la corporación dio lectura a la proposición del cabildante Sergio Mendoza quien sustentó que teniendo en cuenta que los periodos de encargo solo son por 6 meses, el encargo del Contralor Rafael Fortich se vence el 18 de mayo, siendo necesario encargar a un nuevo Contralor (e).

Para lo anterior, la proposición solicita:

I) Que el Concejo designe el encargo de Contralor(a) Distrital desde el 19 de mayo II) Requerir a la Contraloría las hojas de vida de los funcionarios del nivel directivo. III) Suspender la sesión hasta las 3:00 p.m. IV) Delegar a varios concejales para recibir las hojas de vida. V) Reanudar la sesión para verificar si los funcionarios del nivel directivo cumplen requisitos para ser encargados como Contralor(a) Distrital, mientras se surte la elección de un Contralor(a) en propiedad.

Seguidamente, se rectificó el quorum constatando que estaban presentes 10 concejales (Ariza, Caballero, Curi, Julio, Sergio Mendoza, Kattya Mendoza, Meza, Piña, Pión, Suarez) al ser sometida a votación la proposición fue aprobada por la plenaria.

Inmediatamente, el concejal Rafael Meza (Conservador) indicó que durante la votación pidió el uso de la palabra, pero no fue escuchado, por lo que explicó que no haría parte de la votación, pero se quedaría en sesión para hacer quorum.

Por su lado, el presidente Ariza conformó la Comisión encargada de recibir las hojas de vida, quedando constituida por los concejales Sergio Mendoza (Alianza Verde) y Laureano Curi (ASI), a su vez, decretó un receso que duró 2 horas y 26 minutos. Al regresar a plenaria se constató la presencia de 9 concejales (Ariza, Curi, Julio, Sergio Mendoza, Kattya Mendoza, Montero, Meza, Pión, Suárez).

El concejal Lewis Montero (La U) indicó que él y otros concejales enviaron un documento al Concejo, pero no fue leído en plenaria, por lo que comunicará a los entes de control esta situación. A lo anterior, el Secretario General explicó que sí recibió el documento, pero desconoce la hora exacta en la que se le entregó.

A continuación, se declaró otro receso que duró 1 hora y 19 minutos, y al retomar la sesión, el concejal César Pión (La U) dejó constancia que desde el inicio del proceso de elección del Contralor se ha informado del avance del trámite.

El Secretario de la Corporación dio respuesta a unas preguntas del presidente Ariza y explicó lo siguiente: la mesa directiva es quien prepara el orden del día de cada sesión; el concejal Montero entregó el documento a un funcionario de Secretaría General quien se lo hizo llegar al Secretario; los documentos deben ingresar a través a través de la ventanilla única del Concejo.

A lo anterior, el presidente (e) Ariza expresó que el oficio del concejal Montero no estuvo al momento de organizar el orden del día, y tampoco se encuentra en el registro de ventanilla única, por lo que no fue leído en el punto del orden del día al que le correspondería.

En ese sentido, los concejales Montero, Meza, Suárez y Piña expresaron que no votarán nada relacionado con Contraloría. Además, el concejal Montero aclaró que cuando se dio lectura al orden del día no se mencionó que se presentaría la proposición de Contraloría; así mismo, resaltó que es la primera vez que ve que el Secretario no puede leer un documento que se le entrega durante la plenaria por parte de un concejal.

De acuerdo a lo anterior, el concejal Julio expresó que se abstendría de votar sobre el encargo en la Contraloría. Por una solicitud de los concejales David Caballero (Conservador) y Liliana Suárez (ASI), el Secretario de la Corporación expresó que estos enviaron sus constancias a la 1:27 p.m. y 2:57 p.m. respectivamente, vía electrónica. También aclaró que, de los 19 concejales, 3 se encuentran impedidos, 1 no tiene voz ni voto, y 2 pidieron permiso para no votar, por lo que hay 13 concejales habilitados para votar temas de Contraloría.

Continuando con lo expuesto en la proposición, se dio lectura al informe de la Comisión encargada de recolectar las hojas de vida del nivel directivo de la Contraloría Distrital. Los funcionarios de dicho nivel son: Gustavo Alfredo Núñez Vivero (Secretario General), Icelia Marina Newman (Directora Técnica de Auditoria Fiscal), Gladys Mercado Caraballo (Director Administrativo y Financiero), Rafael Castillo Fortich (Director Técnico de Responsabilidad Fiscal).

Sin embargo, Núñez, Newman y Caraballo no autorizaron la entrega de su hoja de vida, mientras que Fortich sí aceptó que se remita su hoja de vida, además, envió un anexo en el que manifiesta no tener impedimentos para el cargo.

Antes de ser sometida a consideración la hoja de vida de Fortich para designársele Contralor encargado se verificó el quorum y se constató que, de los 13 concejales habilitados para votar, solo estaban presentes 6 (Ariza, Curi, Julio, Sergio Mendoza, Kattya Mendoza, Pión).

Ante la falta de quorum el presidente levantó la sesión.