Joven acusado de pertenecer a la Primera Línea es inocente, dice la familia

Juan Alejandro Alfaro Tapias, de 21 años de edad y estudiante de Ciencias Sociales, fue capturado el pasado 27 de abril por la Fiscalía en el municipio de Barbosa señalado de hacer parte de la denominada Primera Línea y participar de los actos violentos que terminaron con la incineración de un peaje y varias entidades públicas de Medellín y Bello.

Actualmente el joven está detenido en un centro carcelario luego de las audiencias de legalización e imputación de cargos por los delitos de “concierto para delinquir agravado, terrorismo, uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares o explosivos agravado”.

La familia y amigos del joven Alfaro Tapias, aseguran que se trata de un falso positivo de la fiscalía porque el acusado se ha caracterizado en el municipio de Barbosa como un líder juvenil.

“El incentiva mucho a los de allá al cambio, a que no se vayan por el camino del mal, él hace muchos eventos en el municipio de skate, de bandas para que se integren, él hace muchas labores sociales en el municipio y no es un peligro para la sociedad como lo quiere hacer ver la fisdalia”, aseguró Linet Zapata, tía del acusado.

También aseguró que el joven Alejandro Alfaro en ningún momento ha hecho parte de la “Primera Línea” como lo asegura la Fiscalía y que sí participó de las manifestaciones en su momento, pero como cualquier ciudadano inconforme con un gobierno, pero no de los actos de vandalismo.

Lea también:

Lea también:

“La verdad desconocemos las causas de porque lo están señalando, porque la verdad de las cosas que lo están acusando él no participó y son probatorias y tenemos como probar de que en todas las cosas que él estuvo no fue así'', agregó la señora Zapata.

Explican que las pruebas de la fiscalía al respecto contra Alejandro son solo testimonios de otras personas que no lo conocen pero que si tiene información muy puntual de él. Pero que no han mostrado ninguna prueba como videos o fotos.

“Alejandro es inocente, no creo que la fiscalía tenga pruebas porque Alejandro no estuvo y no fue parte de la Primera Línea. Alejandro salió a marchar por sus derechos por lo que le parece injusto, pero no es un delincuente, no es un terrorista”.

Ante la situación relatada por la tía de Alejandro, la familia pide su inmediata liberación porque dicen que en el momento de la detención y el allanamiento a la vivienda no le encontraron nada que lo vincule con los hechos ni con la Primera Línea.

Es de recordar que esta persona juntó con otras seis más fueron judicializadas por la fiscalía y aunque no se allanaron a los cargos todos están privados de la libertad por decisión de un juez.