Alcalde Fico se reunió con Julián, el joven vendedor al que le quitaron su carreta

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió con Julián, el joven vendedor ambulante que se hizo viral en redes sociales luego de que funcionarios de Espacio Público le retiraran la carreta con la que vendía frutas en la ciudad.

El encuentro se dio días después de que el video del procedimiento generara indignación entre ciudadanos, quienes cuestionaron la forma en que se realizó el operativo.

Según el mandatario, durante la conversación pudo conocer de cerca la historia de vida del joven.

“Llevamos aquí horas hablando, me ha contado su vida. No ha sido una vida fácil, pero algo importante son las ganas que tiene siempre de salir adelante. Mi admiración y respeto por él”, expresó Gutiérrez.

Apoyo para terminar el bachillerato

Durante la reunión, el alcalde anunció que se llegó a un acuerdo con Julián para que retome sus estudios y termine el bachillerato, proceso que adelantará mediante validación académica.

“Hicimos un acuerdo y es que va a terminar su bachillerato. Va a validar dos años y después se va a dedicar a estudiar”, señaló el alcalde.

Además, el joven será vinculado a las Escuelas Populares del Deporte del Inder, ya que, según contó al mandatario, le gusta jugar fútbol.

También manifestó su interés por aprender inglés, francés y portugués, con el objetivo de convertirse en empresario en el futuro.

Un mensaje a los jóvenes

Durante el encuentro, Julián aprovechó para enviar un mensaje a otros jóvenes de la ciudad sobre la importancia de valorar las oportunidades.

“Quiero decirle a los niños y a los jóvenes que valoren así sea poco lo que tengan, que valoren a sus padres, a sus hermanos, porque no saben el esfuerzo que ellos hacen por verlos bien, darles un estudio o pagarles una carrera universitaria”, expresó.

El joven añadió que muchas personas solo reconocen lo que tienen cuando lo pierden.

Seguimiento a su proceso

El alcalde señaló que desde la administración distrital se hará seguimiento a su situación y se buscará acompañarlo en su proceso de formación.

“Yo sé que mucha gente también lo quiere ayudar. Desde la alcaldía lo vamos a hacer y yo personalmente también lo haré. Va a tener un gran proyecto de vida, se los aseguro”, indicó el mandatario.