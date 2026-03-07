Con un peluche, bebé tití gris rescatado en Antioquia recibe cuidados para volver a la naturaleza

Rionegro, Antioquia

Un bebé tití gris rescatado en zona rural de Antioquia recibe atención especializada en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare, donde avanza en un proceso de crianza asistida tras haber sido encontrado solo y sin sus padres.

Durante esta etapa, el pequeño primate se aferra a un peluche, elemento que los profesionales utilizan para ayudar a suplir la necesidad natural que tienen estas especies de permanecer sujetas a sus padres durante las primeras fases de vida.

Atención para su recuperación

Según explicó Juan Pablo, biólogo de Cornare, el animal recibe alimentación especializada y acompañamiento permanente para garantizar su desarrollo.

“Este es un bebé tití gris que llegó luego de que un ciudadano lo encontrara en zona rural, solo y sin sus padres. Está en un proceso de atención y crianza asistida en el que abraza a un peluche para suplir su necesidad de estar aferrado a sus padres y recibe la nutrición adecuada para su normal crecimiento y desarrollo”, explicó el especialista.

El siguiente paso será avanzar hacia una fase de rehabilitación junto a otros individuos de su especie.

“El objetivo es que luego pueda pasar a un grupo de rehabilitación para liberarlo en su hábitat natural”, agregó el biólogo.

Llamado a proteger la fauna silvestre

Desde Cornare reiteraron el llamado a la ciudadanía para no intervenir ni retirar animales silvestres de su entorno, ya que muchas crías permanecen momentáneamente solas mientras sus padres buscan alimento.

La autoridad ambiental recordó que, ante cualquier hallazgo de fauna silvestre en riesgo, lo recomendable es contactar a las autoridades ambientales para que especialistas realicen la valoración y atención correspondiente.